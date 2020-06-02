صور.. رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال زراعة وتنسيق مشروع "JANNA"

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط المدينة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتجميل وتنسيق الموقع لأعمال تنفيذ 44 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمجاورة 32 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، خلال الجولة، علي الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنجاز الأعمال، وكذا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.

كما تفقد "رجب"، استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة، وحرصاً من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.