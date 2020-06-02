بريطانيا تبحث إلغاء الحجر الطبي للقادمين إليها

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن أعضاء الحكومة البريطانية يبحثون استبدال الحجر الطبي للقادمين إلى المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه جرى إخطار الوزارات الحكومية بأن تستعد للسماح بالعمل بحلول نهاية شهر يونيو بما يسمى الجسور الجوية المتمثلة في إلغاء الحجر الطبي للسائحين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأفادت "تليجراف" نقلا عن مصدر بأن "رئيس الوزراء بوريس جونسون يؤيد شخصيا الجسور الجوية".

وأشارت إلى أن وزارتي النقل والداخلية تلقتا إخطارا بأن تخططا للسماح بالعمل بالجسور الجوية بحلول نهاية الشهر.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس، تسجيل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 113 حالة في إحصائية يوم الأحد، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة 39049 حالة، موضحة أن هذا العدد يشمل 445 وفاة، سجلت في إنجلترا خلال الفترة بين 24 أبريل و31 مايو، ولم تدرج سابقا في الإحصائية.

وسبق أن أعلنت الحكومة أن حصيلة الوفيات، التي تشمل حالات "COVID-19" المشتبه فيها، تجاوزت 48000 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.