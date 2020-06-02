جامعة جنوب الوادي توافق على مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة الموافقة على مذكرة تفاهم بين مركز تعليم وأبحاث اللغات بكلية التربية بالغردقة والمعهد العلمي الأوروبي ESI ومقره (إسبانيا – مقدونيا – البرتغال) للتعاون الثقافي والعلمي والتقني ونشر البحوث.

ووافق المجلس على انعقاد امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي2019/2020 بداية من اغسطس 2020.

وأحيط المجلس علما بحصول الدكتور اكرم فتحي مصطفى الاستاذ بكلية التربية النوعية على جائزة الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات لأفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لدكتور الامير حسين محمد بكلية العلوم و الدكتور محمد راضي محمد بكلية الآداب والدكتور حمدي احمد حسن بكلية الزراعة والدكتور محمد السيد كامل بكلية التربية النوعية و الدكتور الشريف محمد احمد و الدكتور هشام اسامة عبد الراضي بكلية التربية الرياضية و الدكتور عبد القادر احمد هاشم والدكتور محمد منير محمد والدكتورة عبير عبد الرحيم و الدكتور عبد الله عليو محمد بكلية الطب.

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور احمد يوسف سيد بكلية العلوم و الدكتور محمد حمدان ابراهيم و الدكتور ابراهيم حسن محمد بكلية الآداب والدكتورة هند محمد عبد الحكيم بكلية الطب . ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه للطالب محمود محمد محمد ابراهيم بكلية الاثار و منح درجة الماجستير لعدد 8 طلاب من مختلف كليات الجامعة.