ضبط 4 مصانع بئر سلم في حملة مكبرة لشرطة المسطحات بالقليوبية

شنت شرطة المسطحات حملة مكبرة استهدفت مصانع بير السلم المخالفة للاشتراطات البيئيه وغير المرخصة بالقناطر الخيرية حيث تم ضبط 4 مصانع للصابون والمخللات والغراء من جلود الحيوانات وكذا ضبط مخزن لتعبئة الكلور وثلاجة للايس كريم وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات يفيد القيام بحمله تفتيشيه مكبرة استهدفت مصانع بير السلم والمنشات الغير مرخصه فى القناطر الخيرية حيث تمكنت الحمله التى شارك فيها العقيدان ناصر الرزاز رئيس مباحث التحريات و محمد خالد بالمباحث الجنائية.

وتمكنت من ضبط مصنع صابون وتواليت بمنطقة " الحادثه " ملك " ا م ع " 24 سنه بدون ترخيص او موافقات بيئيه وعدم وجود سجل بيئى وتجارى واستخدام علامات تجارية غير مسجله وتم ضبط خط انتاج كامل وكميات كبيرة من الصابون المنتج.

وفى قرية ابو الغيط تم ضبط مصنع مخللات غير مرخص ملك " م ف م " وضبط بداخله 6 ماكينات تقطيع وضبط 600 كيلو جزر وزيتون ولفت وليمون تحت التصنيع.

وضبط مصنعين لانتاج غراء الاخشاب من جلود الاخشاب ملك كلا من " م ط ع " و " ع ع ع " وضبط بداخلهما قرابة 8 طن جلود حيوانات وتبين عدم وجود سجل بيئى او تراخيص.

وتمكنت الحمله من ضبط مخزن لتعبئة الكلور فى الخرقانيه ملك " س ع ح " 46 سنه بدون ترخيص وضبط بداخله على 6 تنكات بها 7 طن كلور ولم يتم العثور على فواتير تدل على مصدر الكلور وضبط ثلاجة لحفظ الايس الكريم ملك " ا ج ع " بدون ترخيص بها كميات كبيره من الايس كريم والمثلجات وتبين عدم وجود تراخيص لاقامة المنشاه او موافقات بيئيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.