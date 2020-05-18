بريد الوطن.. "الداخلية" ترد على تقرير "مصانع القليوبية غير المرخصة"

بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم متضمناً تقريراً صحفياً تحت عنوان «القليوبية: المصانع الملوثة تخنق الكتل السكنية»، أشار خلاله إلى انتشار المصانع غير المرخصة داخل الكتلة السكنية، التى تتسبب فى إصابة العديد من المواطنين وتعرضهم للخطر، نود الإحاطة بأن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تواصل حملاتها التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومكافحة جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا غش تجارى، وإدارة مصانع ومحلات بدون ترخيص. كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهداً فى مجال توجيه الحملات التموينية لضبط كل ما يشكل خروجاً على القانون.

لواء علاء الأحمدى - مساعد الوزير لقطاع العلاقات العامة

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