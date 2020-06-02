تعيين 10 مدرسين جدد بكليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 10 من المدرسين الجدد في كليات الطب والطب البيطري والتجارة والآداب والحقوق ومعهد جنوب مصر للأورام.

ونصت القرارات على تعيين 3 مدرسين بكلية الطب، و هم كلٌ من الدكتورة مروة محمد محمود حمدي بقسم طب الأطفال، والدكتورة غادة السيد محمد عبد الله بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة رضوى علي محمد عبد الوهاب بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، وفي كلية الآداب تمّ تعيين الدكتورة فايزة علي محمد بقسم علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع الصناعي، والدكتورة نسمة عصمت محمد بقسم علم النفس تخصصعلم النفس الاجتماعي، والدكتورة ريهام رمضان سيد رفاعي بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات.

كما شملت القرارات كلية الطب البيطري، حيث تعيين الدكتورة شيماء يوسف السيد بقسم الميكروبيولوجيا تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة، وكلية التجارة حيث تم تعيين الدكتورة هديل أحمد إبراهيم بقسم العلوم السياسية.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عبد الغفار أبو العيون جابر بقسم القانون المدني تخصص (قانون مدني)، وفي معهد جنوب مصر للأورام وافق المجلس على تعيين الدكتور محمود جمال أمين طاهر بقسم باثولوجيا الأورام.