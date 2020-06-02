توريد 171 ألف طن قمح بالقليوبية

أعلن مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن الشون والصوامع استقبلت حتى اليوم 171 ألف و247 طن قمح، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.

وأوضح المحافظ عبدالحميد الهجان تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة، لتحديد درجة النقاوة، ووزن الأقماح، وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.

وأشار إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح، حيث تم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن، ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولًا بأول على مدار اليوم.