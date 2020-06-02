تطوير العشوائيات: مشروع الأسمرات 3 ضم 7298 وحدة سكنية جديدة

قال المهندس إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الصندوق قد انتهى من إنشاء وتسكين المواطنين في مشروع الأسمرات 1 و2 والذي يضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، بينما جاء مشروع الأسمرات 3 لتوفير حياة كريمة يستفاد منها أكثر من 29 ألف شخص.

وأضاف "الحنفي" خلال استضافته برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشروع الأسمرات 3 ضم 7298 وحدة سكنية، ووصلت تلكلفته الإجمالية إلى 1.75 مليار جنيه، وتم إعداده على بطراز معماري فريد، موضحا أن كل المشروعات التي ينشأها الصندوق يراعي فيها الجانب الفني والمعماري قبل البدء في التنفيذ.

وأكد أنه يجري العمل خلال الوقت الراهن في تطوير مثلث ماسبيرو بالجزء الخاص للسكان القدامي الراغبين في العودة إليه مرة أخرى والذي سيكون بمثابة تحفة معمارية ينتظرها الكثيرون، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لمشروع روضة السيدة فقد ضم 816 وحدة سكنية بخلاف وجود 198 وحدة إدارية فيه، ووصلت كلفة الإنشاء لـ330 مليون جنيه.