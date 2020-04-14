محافظ القاهرة: 2500 كرتونة تموينية للعمالة غير المنتظمة في الأسمرات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن جمعية رسالة ستوزع اليوم الثلاثاء، تحت إشراف محافظة القاهرة 2500 كرتونة تموينية تحوي السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التي تضررت من الأزمة التي سببها فيروس كورونا، وكذلك الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الأسمرات.

وأشاد محافظ القاهرة في تصريحات بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الكراتين التي سيجرى توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من 8 آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها في مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة، لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم.