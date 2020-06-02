الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 54 مرة في مايو

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، 54 مرة، خلال شهر مايو الماضي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 54 مرة، خلال شهر مايو الماضي، واعتبر هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، إن إخضاع قوات الاحتلال المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة من مدينة الخليل، ومواصلة منع رفع الآذان، تأتي في إطار مساعي الاحتلال لإحلال الطابع اليهودي على المسجد بشتى الطرق، سواء من خلال منع رفع الأذان، أو من خلال إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بزيارته، ما يتطلب من الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي التدخل العاجل للجم هذه السياسة الإسرائيلية ووقفها.

كما وجه التميمي، دعوته للمواطنين بضرورة التواجد في الحرم الإبراهيمي، مؤكدا أنه شأن إسلامي فلسطيني خالص ولا يحق لليهود التدخل فيه من قريب أو بعيد.