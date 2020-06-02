اعتماد نتائج النقل في شمال سيناء والانتهاء من تقييم أبحاث الشهادات

اعتمدت منطقة شمال سيناء الأزهرية، نتائج مراحل النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وقال محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، إنه جرى اعتماد وإعلان نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني نهايه العام لكافة المعاهد الأزهرية بشمال سيناء.

بدوره أكد محمد عبد العظيم مدير عام المنطقه للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الانتهاء من تقييم الأبحاث الخاصة بالشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، لافتا إلى أن المنطقة أرسلت النتائج إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

كما أفاد محمد رجب إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، بأن عدد الطلاب الذين تقدموا بالأبحاث ضمن الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية 612 طالبا وطالبة.

ولفت إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالأبحاث للمرحلة الإعدادية 520 طالبا وطالبه، مشيرا إلى أنه سيجري تسليم أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعداديه إلى الكنترول.