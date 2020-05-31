مجلس مدينة العريش يمنع دخول الموظفين دون كمامات

منع مجلس مدينة العريش دخول الموظفين أو المواطنيين غير مرتدي الكمامة إلى داخل البوابة الرئيسية للمجلس.

وأصدر اللواء ماجد محمد احمد رئيس مجلس المدينة، تعليمات بمنع دخول أي من الموظفين أو المواطنيين المجلس في اليوم الأول للعمل، إلا بعد ارتداء الكمامة، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة، ودخول المجلس من الباب الرئيسي بعد وضع بوابة رش وتعقيم على جميع العابرين أو المنصرفين من المجلس.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية مكلفا فريق من المجلس متابعة الوضع سواء داخل المجلس أو خارجة.

وكانت جميع المصالح الحكومية والخاصة قد نبهت على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات واتباع قواعد السلامة على جميع المستويات.