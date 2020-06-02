بسبب ترامب.. موظفو "فيس بوك" يقلبون الطاولة على زوكربيرج عبر "تويتر"

ابتعد موظفو فيس بوك عن مكاتب العمل من المنزل، أمس، واتجهوا إلى "تويتر" ليتهموا الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بعدم ضبط مشاركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشكل كافٍ كما فعلت المنصة المنافسة.

وظهرت عشرات المشاركات من موظفين ينتقدون قرار زوكربيرج بترك عبارة ترمب التي "تمجد العنف" كما وصفتها "تويتر" دون اعتراض، وشارك بعض كبار المديرين في الاحتجاج، ما يذكر بالمشاكل المتعلقة بالموظفين التي عانت منها جوجل في عام 2018، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وشكلت هذه الحادثة حالة نادرة من اعتراض الموظفين على الرئيس التنفيذي للشركة بشكل علني، ومن بين المشاركين في الاعتراض جميع المهندسين السبعة في الفريق المسؤول عن مكتبة الرموز التفاعلية التي تدعم تطبيقات "فيس بوك".

وقال الفريق، في بيان مشترك نشر على "تويتر": "يتجاهل قرار فيس بوك الأخير بعدم التصرف ضد المنشورات التي تحرض على العنف الخيارات الأخرى للحفاظ على أمان مجتمعنا، ونناشد قيادة فيس بوك اتخاذ إجراء حيال ذلك".

وكتب مدير تصميم منتج آخر الأخبار في موقع "فيس بوك" راين فريتاس: "مارك مخطئ، وسأسعى إلى تغيير رأيه من خلال رفع الصوت بأعلى ما يمكن"، مضيفًا أنه استقطب إلى جانبه نحو 50 شخصًا، يشاركونه الرأي للضغط من أجل التغيير الداخلي.

ونشرت كاتي زو مديرة المنتج في إنستجرام، تغريدة، تتضمن لقطة شاشة تظهر أنها أدخلت وسم "BlackLivesMatter" لوصف طلبها لإجازة كجزء من الاعتراض على قرارات زوكربيرج.

من جانبه، قال المتحدث باسم "فيس بوك" آندي ستون، "إن فيس بوك ستسمح للموظفين المشاركين في الاحتجاج بأخذ إجازة دون حسابها من أيام عطلتهم"، مضيفًا: "ندرك الألم الذي يشعر به العديد من أفرادنا في الوقت الحالي، وخاصةً مجتمعنا الأسود، ونحن نشجع الموظفين على التحدث بصراحة عندما يختلفون مع القيادة".

وبشكل منفصل، قالت شركة "Talkspace" للعلاج عبر الإنترنت: إنها أنهت مناقشات الشراكة مع "فيسبوك"، ونشر الرئيس التنفيذي للشركة أورين فرانك تغريدة توضح أنه لن يدعم منصة تحرض على العنف والعنصرية والأكاذيب.