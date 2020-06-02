إزالة 3321 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط تنفيذحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بتحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالته إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأشار إلى تنفيذ إزالة لـ 3321 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 3 مليون و318 ألف و798 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى 1 يونيو الجاري بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 737 فدان و19قيراط و7سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 220 ألف متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز مشدداً على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس.