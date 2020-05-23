استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء، حتى ساعات قليلة قبل حلول عيد الفطر، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، فى محافظة دمياط، حملة بقرية «البساتين»، أسفرت عن إزالة 3 «مكامير فحم» على مساحة 450 متراً مربعاً، تنفيذاً لتعليمات المحافظ، الدكتورة منال عوض، بإزالة المخالفات فى مهدها، ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

هدم 3 "مكامير فحم" مخالفة بدمياط وتنفيذ 26 قراراً بالبحيرة والإسماعيلية

وشهدت محافظة البحيرة عدة حملات ليلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة جميع الإشغالات على الطرق العامة والصرف والرى، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍّ على الزراعات فى نطاق مراكز أبوحمص والرحمانية وكفر الدوار، بمساحة 590 متراً، بالإضافة إلى إزالة 11 «حوش» داخل مياه النيل، بمساحة 290 متراً، بناحية الرحمانية.

وشدد المحافظ، اللواء هشام آمنة، على تكثيف تلك الحملات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ومنع استغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وردع كل من تسول له نفسه استغلال العطلات والظروف الحالية بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإقامة إشغالات عليها. وأعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، أن حملات الإزالة التى تم تنفيذها فى مختلف مراكز المحافظة، على مدار الشهر الماضى، أسفرت عن إزالة 3007 حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مؤكداً استمرار الحملات بكل قوة وحسم، دون أى تقصير فى تنفيذ القانون، محافظاً على حق الدولة وهيبتها، مشيراً إلى أنه يتم إحالة المحاضر إلى النيابة العسكرية.

كما أسفرت حملة لإزالة مخالفات البناء بدائرة مركز أبوصوير، فى محافظة الإسماعيلية، عن إزالة 12 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، بمساحة 2500 متر مربع، وأكد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، السيد النخيلى، أنه تم تسوية المخالفات بسطح الأرض.