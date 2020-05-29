فيديو.. شابان يعتديان على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب بوليسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "فيديو" لشابين يخيفان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق الاعتداء عليه من خلال كلب بوليسي، بينما لم يتضح مكان ولا زمن تصوير الواقعة حتى الآن، ما تسبب فى حالة من الغضب بين مستخدمى فيس بوك، مطالبين الكشف عن هويتهما ومحاكمتهما.

ويظهر الفيديو الطفل، محاولا الهروب من أمام الكلب، بينما يقوم الشاب بالتعدى على الطفل الذى يبدو من ذوى الاحتياجات الخاصة، ما أثار العديد من ردود الأفعال على السوشيال ميديا.

وطالب العديد من المتابعين، بتقديمهم للمحاكمة، حيث قال أحدهم: "والله الواحد تعب من اللي بنشوفه فيديو لشخص ذوي القدرات الخاصة، شباب يضربوه ويضحكوا ودا فيديو لطفل وكلب بيرعبه، وبردوا بيضحكوا فين النخوة والرجولة، لما نعمل كدا، ايه الاستهتار اللي بقينا فيه دا، والله حرام كل اللي بيحصل، الواحد كل ما يشوف حاجة زى دى قلبه بيوجعه".