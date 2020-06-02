ترامب والإنجيل.. أقسم عليه بمراسم التنصيب ورفعه في وجه المحتجين

ترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بصحبة حراسته الخاصة خارج البيت الأبيض عقب إلقاء كلمة نارية، هدد فيها بنشر الجيش الأمريكي لوقف أعمال الشغب في الشوارع.

ورصدت كاميرات وكالات الأنباء، ترامب وهو يترجل محاطا بمساعديه والحرس الرئاسي في ساحة خارج البيت الأبيض.

ومر ترامب بعدد من المحتجين المتجمعين أمام البيت حتى خرج إلى شارع رئيسي محيط بالبيت الأبيض، ووقف ترامب وحيدا على قارعة الطريق وهو يحمل الإنجيل ويرفعه عاليا فيما بدا أنه يقسم على اتخاذ ما يلزم لوقف الفوضى في البلاد.

ووقف ترامب أمام الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض ورفع الكتاب المقدس قائلا إن بلاده ستكون أعظم.

وعاد ترامب مرة أخرى على قدميه إلى داخل البيت الأبيض، مخترقا صفوف مراسلي الوكالات والصحفيين وبعض المحتجين، وصفق وحيّى رجال الشرطة وهو في الطريق بينما حرسه الشخصي يحاول إبعاد الصفوف من أمام طريق ترامب.

وخلال وقوفه أمام الكنيسة حاملا الإنجيل، انضم وزيرا العدل والدفاع والمتحدث باسم البيت الأبيض للوقوف بجوار ترامب، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بنشر قوات الجيش الأمريكي في الشوراع لإنهاء الشغب فورا.

وتأججت أيام الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد، الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في منيابوليس. وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحمل فيها الرئيس ترامب الإنجيل بل أقسم عليه خلال مراسم تنصيبه.

ونص الدستور الأمريكي على أن يؤدي رئيس البلاد يوم تنصيبه، قسما من 35 كلمة، يتعهد فيه بأن يفعل كل شيء في استطاعته لخدمة البلاد وحماية دستورها، والقسم هو: "أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيساً للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يا الله".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، استخدم ترامب خلال أداءه اليمين الدستورية، كتابين للقسم، أحدهما هو الكتاب نفسه الذي استخدمه كل من لينكولن وأوباما، والآخر هو الكتاب المقدس الشخصي الذي أهدته إليه أمه بعد تخرجه من مدرسة الأحد الدينية حين كان في التاسعة من عمره عام 1955.