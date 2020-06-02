"القريب شيطان وجن".. مقتل سيدة على يد شقيقها لخلاف بينهما بدار السلام

كشفت وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعني بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، سائق، مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.