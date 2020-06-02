اقتصادي مصري بالصين: أحد اللقاحات الصينية ثبت علاجه لكورونا بنسبة 99%

قال الدكتور رأفت الليثي، خبير اقتصادي مصري مقيم بالصين، إن الصين نجحت في تحقيق نسبة إيجابية لأحد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في تجاربه السريرية وصل إلى 99% من نسب الشفاء.

وأضاف "الليثي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن اللقاح الذي تعمل الصين عليه الآن قد أثبت إيجابيته لحالات الإصابة بفيروس كورونا في تجاربه السريرية، وسيتم توافره بالأسواق في وقت قريب، موضحا أن المعامل والمستشفيات الصينية تهتم بذلك اللقاح بدرجات كبيرة لمساعدة العالم بسبب وجود العديد من الاتهامات التي تلاحق الصين جراء انتشار الفيروس بذلك الشكل بدول العالم.

وأكد أن هناك جهات كبرى وكثيرة في دولة الصين تعمل بجدية على مدار الساعة للتوصل للقاح في أسرع وقت لتقليل خسائر الفيروس على دول العالم، ومن المتوقع أن يطرح العقار والإعلان عنه في غضون ثلاثة أشهر بالأسواق المحلية والعالمية.