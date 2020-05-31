الصحة العالمية: تجربة 100 لقاح ضد كورونا دون نتيجة حتى الآن

قالت دكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الارتفاع في حالات كورونا صفة غالبة في كل دول الإقليم البالغ عددها نحو 21 دولة، مشيرةً إلى أن دول قليلة سيطرت على الوضع.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "لا يمكن حد هياخد حذره بصفة مظبوطة ويصاب بالمرض، أما هيدروكسي كلوروكين فهي تعالج الملاريا وبعض أمراض المناعة، وهي موجودة في البروتوكول العالمي، ومنذ أسبوعين جرى نشر بحث علمي على 98 ألف مريض بـ600 مستشفى في 6 قارات، والنتائج قالت إن المرضى الذين عولجوا به كانت نسبة الوفيات منهم أعلى كما أن له تأثيرات على القلب".

وتابعت: "هذه النتائج ليست نهائية ولكن سيجرى تقييم هذه النتائج، لإصدار القرار بشأن الاستمرار بالعلاج فيه أو التوقف عنه، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أنه يجرى تجربة 100 لقاح حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدةً أنه لا يوجد أي لقاح فعال ضد هذا المرض حتى الآن: "كل مراكز الأبحاث في العالم تتسابق ولكن دون نتيجة".