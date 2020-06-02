"الدفاع الروسية" تعتزم إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"، في المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث جرى سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "ستجرى التجارب السريرية للقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في معهد البحوث المركزي الـ48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث سبق بالفعل دراسة فعالية وقائية اللقاحات المعدلة وراثيا الخاصة بحمى إيبولا النزفية ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل واختبارها بنجاح"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكملت اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح محلي فريد لعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف أن وصول المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح ستتم في الـ 3 من يونيو الجاري. كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم 5 سيدات، جرى فحصهم واختبارهم جميعاً.

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، صرح في وقت سابق، باجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو.