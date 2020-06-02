ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل إحدى الشركات بالقاهرة

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( عدد 3 سائقين – مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية ) حال قيادتهم ( عدد 3 سيارات نقل ) محملين بـ(عدد من الكراتين بداخلهم عدد 67500 كمامة ) أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا بإستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة بالطابق الأرضى بذات العقار لتوصيلها لمحافظتى ( الشرقية، الجيزة ) وعقب تقنين الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع (سكرتيرة بذات الشركة – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة) وعثر بداخل الشركة على ( عدد 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة ، عدد 5 لفافات قماش أزرق ، عدد 17500 كمامة ، 50 لتر كحول ، ماكينة طباعة لوجو ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.