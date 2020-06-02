الجيش الأمريكي للمواطنين: ندعم حرية التجمع والتظاهر دون عنف

مع انتشار آلاف من عناصر الشرطة والحرس الوطني في العاصمة الأمريكية، وفي ولايات أخرى، اليوم، أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي، خلال تفقده شوارع واشنطن، أن حرية التعبير والتظاهر مصانة في الولايات المتحدة، وفقاً لما نص عليه الدستور الأمريكي.

وشدد على وجوب التزام السلمية بعيدا عن العنف والتخريب، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال: "ندعم حرية التجمع والتظاهر، كما حرية التعبير، فهذا مصان بالدستور"، مضيفاً أن الحرس الوطني يحمي حقوق المواطنين.

يأتي هذا في وقت شهدت عدة مدن أمريكية، لا سيما العاصمة أعمال شغب وتكسير وتخريب. وتجددت تلك الأعمال، اليوم، بمدينة مانهاتن في نيويورك، حيث سجل تكسير محال ونهب متاجر في الجادة الخامسة، إحدى أرقة المناطق في البلاد.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بالاعتداء على رجال شرطة في المدينة، وإصابة عنصرين بعد صدمهما بسيارة.