الاتحاد الأوروبي "مصدوم" من استخدام القوة المفرطة في قضية فلويد

عبر الاتحاد الأوروبي، عن صدمته إزاء الاستخدام "المفرط" للقوة في قضية وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخباية في نبأ عاجل، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وفي 25 مايو الماضي، قُتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعد أن ركع الضابط الأبيض ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد في أثناء اعتقاله في الشارع لمدة 8 دقائق و46 ثانية، ولقي فلويد حتفه بعد نحو 6 دقائق تحت ركبة تشوفين.

وفصل جهاز شرطة مينابوليس تشوفين و3 ضباط آخرين شاركوا في تقييد حركة فلويد في أثناء اعتقاله وقتله، كما جرى اعتقال تشوفين وتوجيه إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة فيما يتم التحقيق من قبل عدة جهات أمريكية في الحادث لتوقيع العقاب على الضباط الآخرين.

واندلعت احتجاجات سلمية في البداية ضد مقتل فلويد يوم 26 مايو بمدينة مينابوليس، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف مستمرة ضد الشرطة الأمريكية التي ردت بالغازات المسيلة للدموع ورش الفلفل الحارق.