توريد 306 آلاف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 306280 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الثلاثاء بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أن المساحة التي حُصدت بمدن ومراكز المحافظة بلغت 366395 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ367295 فدانًا.

ولفت المحافظ إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 32 صومعة وشونة، موزعة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة.