"الزوايدي" وأصدقاؤه يبادرون لدعم مستشفى القرنة بالأقصر: بنساعد بلدنا

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتكدس المواطنين داخل المستشفيات، ومناشدات الدولة المستمرة لدعم الجيش الأبيض، حاول عدد من شباب مدينة "قرنة" بالأقصر تقديم يد المساعدة للأهالي والمرضى والمستشفيات بطريقة مختلفة وخارج الصندوق.

محمد الزوايدي، أخصائي مكتبة معهد البعيرات الأزهري بالقرنة غرب محافظة الأقصر، أطلق مع عدد من شباب مدينته مبادرة جديدة وهي "ساعد بلدك"، حيث يهدفون منها حث المواطنين بالمحافظة خلال الأزمة الحالية على التكاتف بين الجميع والوقوف بجوار الدولة ومساعدتها في صمود المنظومة الصحية في ظل نسبة ارتفاع المصابين يوميا وحالات الوفيات.

وقرر الزوايدي مع شباب المدينة دعم مستشفى القرنة التي تخدم جميع أهالي غرب الاقصر من الضبعية حتى قمولا، طبيا، لذلك يجهزون لتوفير كواشف حرارة عن بعد، وماكينتين رش وتعقيم للوحدات الصحية بالقرنة، وتعقيم منازل المصابين بالتطوع مع شباب القرنة، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد احمد عبدالجواد، الذي دعا جميع أبناء الأقصر للاقتداء بشباب المدينة، معتبرها نموذجا وطنيا مشرفا.

لم يقتصر الأمر عند ذلك الحد أيضا، حيث يسعى أيضا الزوايدي وأصدقائه إلى توفير أكفان للمتوفين بفيروس كورونا، بجانب محاولة التواصل مع فريق من الممرضين لنشر الوعي بين المواطنين بمخاطر كورونا للالتزام بالإجراءات الوقائية وأهمية اتباعها وتعقيم المنازل باستمرار للحد من انتشار الفيروس.

"دي أقل حاجة نعملها للبلد ندعمهم فيها بحربهم ضد الفيروس".. يعتبر ذلك هو الهدف الذي يهدف له الزاويدي من خلال تلك المبادرة، حيث يطمح إلى قضاء مصر كليا على كورونا والخلاص منه، وتطهير بلدته ومحافظته بالكامل منها أيضا، فضلا عن رأيه بأن "الفيروس مش بس بيحس بيه المرضى، إحنا كمان بنتألم منه وعلشان كده فكرنا نواجه بالدعم الطبي"، وهو ما لاقى ترحبيا كبيرا بين العديد الذين تهافتوا على التبرع للمبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أنهم يحاولون أيضا بث روح التعاون والتكاتف بين المواطنين لمساعدة بعضهم البعض والبلاد ضد ذلك الفيروس والوقوف بجوار المنظومة الصحية فى هذه الفترة، موجها الشكرا لوكيل وزارة الصحة لدعمه تلك المبادرة ومساندتهم فيها.