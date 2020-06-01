رفع 66 نواتج قص الزراعات والأشجار بقرى الطود جنوب الأقصر

قامت إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، باستكمال ومتابعة قص وتهذيب الأشجار العالية بسور مدافن مدينة الطود والعديسات، حيث تم رفع 4 طن نواتج قص الزراعات والأشجار.

وفي ذات السياق أوضح نائب رئيس مدينة الطود، أنه تم رفع 62 طن من المخلفات والقمامة ونواتج قص وتهذيب الأشجار والزراعات من المركز خلال اليوميم الماضيين، وتتضمن رفع 12 طن قمامة من مدينة الطود، و4 طن نواتج قص الزراعات، ومن قرية العديسات قبلي تم رفع 16 طن قمامة، ومن قرية العديسات بحري تم رفع 18 طن قمامة و2 طن نواتج قص الزراعات، ومن قرية الطود غرب تم رفع 4 طن قمامة، ومن قرية المريس تم رفع 6 طن قمامة.