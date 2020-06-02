استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية حملات مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة. على مدار اليوم بالفترة الصباحية، وخلال فترة الحظر بالفترة المسائيةد حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري أسفرت عن رش وتطهير قرى الطيرية والطود وصفط العنب ومنشأة راضي وأبو رية بكوم حمادة.

وكذا مناطق قرطسا والبساتين والحبشي والمدينة الصناعية والأبراج وطريق الكورنيش بدمنهور، مكتب البريد ووحدة المطافي والوحدة الصحية ومبني الوحدة المحلية بقرية محلة فرنوي ومبني الحملة الميكانيكية وورشة الصيانة بشبراخيت.