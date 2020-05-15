تنفيذ 25 ألف حملة تطهير وتعقيم بالشرقية للوقاية من كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأشاد المحافظ، بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 25 ألف و290 حملة تطهير وتعقيم للمنشأت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة و الأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق مديري مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتي 11 مايو 2020م بتنفيذ 25 ألف و 290 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء .. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3137 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 1647 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 72 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 8117 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 356 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و1215 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 1465 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 9281 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.