روتاري ينفذ المرحلة الرابعة من دعم الأطباء والمستشفيات لمواجهة كورونا

نفذت المنطقة الروتارية 2451 من خلال لجنة الإغاثة من الكوارث برئاسة الدكتور ماجد ذكري، المرحلة الرابعة من مبادرة الروتاري العملاقة لدعم الأطباء ومستشفيات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، ويأتي هذا استكمالًا للمبادرة التي قدمت دعمها سلفًا لمستشفيات في سوهاج والإسكندرية والغردقة، وذلك من خلال تزويدها بمستلزمات الحماية من العدوى وأدوات التعقيم.

وتضمنت المرحلة الرابعة من المبادرة تزويد مستشفى "قفط" الحكومي بمحافظة قنا بالمستلزمات الطبية الكاملة للوقاية من العدوى PPE، والتي تكفي للأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، وذلك بغرض المساهمة في توفير احتياجات الأطباء والمستشفيات خلال معركتهم ضد وباء كوفيد 19، وذلك بتكلفة مالية بلغت 70 ألف جنية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف والي، محافظ الروتاري، إن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا من المنطقة بكل لجانها النوعية وأنديتها على ضرورة مساندة ودعم الأطقم الطبية في خطوط المواجهة مع وباء كورونا، خاصة وأنهم يشكلون جدارًا منيعًا لحماية الوطن، ويسطرون معًا ملحمة عظيمة في سبيل قهر هذا الفيروس.

وأكد "والي" في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة تعد تجسيدًا حقيقيًا للدور الذي يجب أن تكون عليه منظمات المجتمع المدني، حيث يجب أن يستمر التعاون والتكاتف بين أجهزة ومؤسسات الدولة من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك لضمان المساهمة في الوصول إلى أفضل النتائج التي يمكن تحقيقها، خاصة وأننا أمام وباء عالمي بات يشكل خطرًا كبيرًا على الجميع وفي كل أنحاء العالم، وبالتالي فإن التعاون هدفه المساهمة في تشكيل ملحمة تكون قادرة على تحقيق انتصار على الفيروس وبالتالي حفظ وحماية حياة المصريين وسلامتهم.

ووجه محافظ الروتاري الشكر للجنة الإغاثة من الكوارث برئاسة الدكتور ماجد ذكري، والأندية الروتارية المساهمة بتبرعاتها في هذه المبادرة، والدكتور إيهاب نبيل والدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.