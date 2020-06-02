الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا الاحتجاجات في الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لم يناقشا الاحتجاجات في الولايات المتحدة، خلال الاتصال الهاتفي، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، أن الاحتجاجات في الولايات المتحدة ليست مسألة علاقات ثنائية.

وبحث الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية أمس الاثنين، مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون في الفضاء وعقد القمة المرتقبة لمجموعة السبع، إضافة إلى أسعار النفط والحوار الاستراتيجي بين البلدين.