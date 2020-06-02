مصادرة عربة كارو يقوم صاحبها بفرز القمامة من الحاويات في الأقصر

قرر العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، مصادرة عربة كارو يقوم صاحبها بفرز القمامة من الحاويات ونثرها بالشارع، وذلك في أثناء تفقده أعمال حملات النظافة الشاملة بمنطقة حي جنوب، حيث تم خلال الجولة متابعة حملة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بالحي، وذلك استكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشريف أنه تم مصادرة العربة بعد قيام صاحبها بفرز القمامة من الحاويات ونثرها بالشارع مما يؤثر بالسلب على مستوى النظافة، كما أنها تعد إحدى مظاهر التلوث البصري، مشيراً إلى أنه تم اخطار رئاسة حي جنوب بايداع العربة بالحي، بالإضافة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.