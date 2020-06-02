بينهم 115 مصريا.. 887 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 887 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 115 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 28649 في حين جرى تسجيل 6 حالات وفاة، إثر إصابتها بالوباء؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 226، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها منها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ887 السابقة تضمنت 314 حالة لمواطنين كويتيين، و201 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و115 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و96 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف السند، أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع 300 حالة بمنطقة الفروانية الصحية و216 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية و173 حالة بمنطقة الجهراء الصحية و117 حالة بمنطقة حولي الصحية و81 حالة بمنطقة العاصمة الصحية.

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، ذكر السند أنها جاءت على النحو التالي: "76 حالة في منطقة جليب الشيوخ و74 حالة في منطقة الفروانية و42 حالة في منطقة خيطان و39 حالة في منطقة العبدلي و38 حالة في منطقة المنقف و36 حالة في منطقة الواحة".

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت السند إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 187 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالوباء وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14142 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي، بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 499 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الوباء على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء إلى 14281

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3325 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 300351 ألف فحص.

وجدد السند، دعوة المواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1382 حالة من المصابين بالوباء؛ ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.