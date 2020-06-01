من بينهم 104 مصريين.. الكويت تسجل 719 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 719 اصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة.

في حين جرى تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 220 حالة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 719 السابقة تضمنت 265 حالة لمواطنين كويتيين، و156 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و104 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و48 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.