جامعة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا للتعامل مع فيروس كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تطبيق برنامج تدريبي لكل أطقم التمريض بالمستشفى الجامعي وهيئة التأمين الصحي وطلاب الامتياز بكلية التمريض، حول فيروس كورونا المستجد وكيفية التحكم في انتشاره وتلاشي المضاعفات الناتجة عن العدوى.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تمريضية قادرة على تقديم الخدمات التمريضية بشكل متميز بصفة عامة، والتصدي لعدوى فيروس كورونا بصفة خاصة، من خلال التدريب على مواجهة الفيروس وطرق تجنب العدوى والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي عند الحاجة.

وأضاف أن البرنامج سوف يُعقد أون لاين لمدة خمسة أيام يستطيع المتدرب خلالها التعرف على المقاييس الدولية لمكافحة العدوى ودور أطقم التمريض فى مكافحة العدوى وأساليب الوقاية واحتياطات العدوى والتخلص من النفايات والنقل الآمن للدم وإجراءات التحكم في العدوى والمتابعة النفسية للمريض.