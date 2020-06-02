مستشفى الصدر بالإسماعيلية يستقبل 13 مصابا بكورونا خلال يومين

قال الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن المستشفى استقبل 13 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أمس وحتى اليوم.

وأضاف خالد أنه جرى استقبال 11 حالة، اليوم، إضافة إلى حالتين أمس في أول أيام العمل بالمستشفى بعد افتتاحه رسميا.

وأشار إلى أن المستشفى يسع 60 سريرا بينها 12 سرير عناية مركزة، للتخفيف عن مستشفى العزل بأبوخليفة، لافتا إلى وجود حالة لسيدة تبلغ من العمر 72 عاما بالعناية المركزة.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية تفقد المستشفى أمس بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، لاطمئنان على توافر الإمكانات لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.