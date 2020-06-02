إزالة "ساعة الشون" من ميدان المحلة

أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، تشكيل لجنة للإشراف على أعمال إزالة ساعة "ميدان الشون" كونها عائق مروري يتسبب في تعطيل حركة النقل والمواصلات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا المستجد وحظر التكدسات.

وقال رئيس المدينة إنه يجري التواصل مع رجال الأعمال وقيادات المجتمع المدني، للمساهمة في تطوير وتزيين الميادين الرئيسية.