تعافي 4.3 ألف جندي روسي من أصل 6.5 ألف إصابة بكورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية سجلت 6.5 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بداية مارس الماضي، تعافى منهم أكثر من 4.3 ألف شخص.

وقال شويجو، في مؤتمر عبر الهاتف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية: "تجاوز عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء يوميا منذ 9 مايو، عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج.منذ بداية شهر مارس أصيب 6.5 ألف شخص في القوات المسلحة، وتعافى أكثر من 4300 منهم بالفعل".

كان وزير الدفاع الروسي صرح، في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الروسية أكدت خلال خضوعها لتفتيش مفاجيء استعدادها لمكافحة كورونا المستجد، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية شكلت 49 مجموعة صحية وبائية متنقلة للكشف عن المصابين بكورونا المستجد.