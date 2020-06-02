بكين تندد بالقيود الأمريكية على برامج تأشيرات الطلبة الصينيين

أدانت الصين بشدة القيود التي وضعتها الولايات المتحدة على برامج تأشيرات الطلبة والباحثين الصينيين، مؤكدة أنها غير مفيدة للجانبين.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم، تعليقا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، إعلانا بتعليق دخول المواطنين الصينيين الذين جرى تحديدهم "مخاطر أمنية محتملة"، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الصين تسعى لاستخدام برامج الطلاب والباحثين غير المهاجرين، لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والمعلومات، سعيا وراء الهيمنة العسكرية".

وأضاف المتحدث الصيني، أن وزير الخارجية الأمريكي اعتاد اختلاق "الأكاذيب" كمبرر لتصرفات خاطئة، بحسب تعبيره.

وأشار جيان، إلى أن الطلبة الصينيين في الولايات المتحدة يتمتعون بالذكاء والعمل الجاد، وشكلوا جسرا مهما للصداقة بين الصين والولايات المتحدة، وأيضا في تبادلات تعليم العلوم والتكنولوجيا.

وأوضح المتحدث الصيني، أن واشنطن فرضت قيودا على تأشيرة دخول الطلبة الصينيين بأعذار وصفها بأنها "لا أساس لها"، ما يضر بالحقوق والمصالح القانونية للطلاب الصينيين وينتهك حقوق الإنسان للطلبة الصينيين.