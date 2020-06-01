محافظ أسيوط يتفقد أعمال نظافة وتجميل شوارع حي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال نظافة وتجميل حي غرب مدينة أسيوط وبعض الشوارع والميادين، وذلك بمشاركة معدات النظافة بحي غرب، ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت حملة النظافة شارعي سيتي ومعهد جنوب مصر للأورام، وكذلك الشوارع الجانبية، وميدان المجذوب ومنطقة منشية الأمراء، إضافة إلى بعض شوارع وميادين حي غرب ومحيط مستشفى الجامعة وميدان المحطة.

وفى سياق متصل، شهد المحافظ أعمال كنس وشفط الأتربة من الشوارع بواسطة المعدات الجديدة التي تم شرائها وتوزيعها على المراكز والأحياء، لتدخل منظومة النظافة الجديدة معلنًا التعاقد على شراء 4 معدات كنس وشفط الأتربة، لتوزيعها على حي غرب ومركز أسيوط كمرحلة أولى، على أن تشمل باقي المراكز والأحياء في المرحلة الثانية.

ومن جانب آخر، تابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظ ، تشغيل المعدات الجديدة للنظافة بالطريق الدائرى بحي غرب.