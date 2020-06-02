عارف مازن.. قصة طبيب فلسطيني يواجه كورونا بمستشفى عزل إسنا

أعلنت إدارة مستشفى إسنا التخصصي، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالأقصر، اليوم، عن انضمام طبيب فلسطيني الجنسية يدعى عارف مازن عبدالمجيد لمشاركة الفريق الطبي بالمستشفى، في حربه ضد "كوفيد-19".

الطبيب الفلسطيني له رحلة طويلة في مصر، حيث جرى تكليفه من قبل بالانضمام إلى كتائب الجيش الأبيض بعدد من مستشفيات العزل، بدأها من مستشفى الصداقة بأسوان، ثم بعض المستشفيات الخاصة، وصولًا إلى مستشفى العزل الصحي بإسنا.

وقال "عبد المجيد" فور وصوله المستشفى، إنه يدرك إقباله على معركة بدأها من قبل لم يشهد لها مثيل في أروقة مستشفيات تحارب مرضًا غامضًا، والأعراض تختلف من مريض إلى آخر، ما يجعله يتعهد ببذل قصارى جهده للحفاظ على أرواح المرضى، مؤكدًا أن الأمر لو تطلب أن يضحي بحياته فلن يتخاذل فيه ولن يتراجع.

علاقة "عارف" بمصر والمصريين ليست وليدة اللحظة، فقد انتقل لها والتحق بالدراسة في كلية الطب بالقصر العيني، بعدما أنهى دراسته الثانوية في فلسطين.

وأوضح أنه تخرج عام 2014، وهو الآن على مشارف إنهاء تخصص طب الطوارئ والحالات الحرجة، وعمل مؤخرًا في العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية، لافتًا إلى أنه كان من بين أول 3 أطباء طوارئ افتتحوا مستشفى إسنا التخصصي بالتزامن مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتلى ذلك انضمامه إلى الفريق الطبي بمستشفى الصداقة للعزل الصحي بأسوان.

ووجه الطبيب الفلسطيني نصيحته للمواطنين، قائلًا "أدرك أن جميع شعوب العالم تقف أمام مفترق طرق إما النجاة أو الهلاك، والحل بسيط ومُجدٍ، ولا يستلزم سوى المكوث في المنازل والتباعد المجتمعي حتى نضمن النجاة من تلك الجائحة".