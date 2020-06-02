تعيين 6 رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عددًا من قرارات التعيين الجديدة، تضمنت 6 رؤساء أقسام جدد بمختلف كليات الجامعة.

وشملت القرارات معهد الأورام، حيث تم تعيين الدكتور آمن حمدي زكي رئيسًا لقسم طب الأورام، وتجديد تعيين الدكتور مصطفى السيد عبد الونيس رئيسًا لقسم الأشعة العلاجية والطب النووي بالمعهد، وذلك لمدة 3 سنوات لكلٍ منهما.

كما تضمنت القرارات تعيين كل من الدكتورة نسمة أحمد حشمت رئيسًا لقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتورة ماجدة أحمد منصور رئيسًا لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض، وذلك لمدة 3 سنوات لكلٍ منهما.

وشملت القرارات أيضًا تعيين كل من الدكتورة نجوان عباس محمد للقيام بعمل رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة رجاء عبد الكريم أحمد للقيام بعمل رئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة.