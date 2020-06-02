"فرانس برس": السلطات الجزائرية تعفو عن ناشطين بارزين في الحراك

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن مصادر جزائرية، قولها إن السلطات الجزائرية ستعفو عن ناشطين بارزين في الحراك، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وشهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، مراسم إطلاق اسم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الراحل على مقر أركان الجيش الجزائري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح التليفزيون الجزائري الرسمي: "شهد الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح".

وقال تبون، إن إطلاق اسم قايد صالح على مقر الأركان يأتي اعترافا بالجهود الكبيرة للراحل قايد صالح خلال الثورة التحريرية في صفوف جيش التحرير الوطني، ومساهمته بعد الاستقلال في بناء الجيش الجزائري.

كان اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع، حيث جرى عزف النشيد الوطني، وحيا الرئيس تبون قادة الجيش الذين كانوا في استقباله.