رئيس منظمة الطيران: العالم بحاجة إلى عودة الحركة

قال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري سكياشيتانو، إن العالم يتطلع إلى مجلس المنظمة لتقديم التوجيه رفيع المستوى الذي تحتاجه الحكومات والصناعة لبدء إعادة تشغيل النقل الجوي الدولي والتعافي من فيروس "كورونا" وتم إصدار التقرير والمبادئ التوجيهية من خلال فريق العمل وتم تطويرها من خلال مشاورات واسعة النطاق مع البلدان والمنظمات الإقليمية وبنصيحة مهمة من منظمة الصحة العالمية، ومجموعات صناعة الطيران الرئيسية بما في ذلك اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA" والمجلس الدولي للمطارات "ACI World" والملاحة الجوية المدنية منظمة الخدمات "CANSO" والمجلس التنسيقي الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجوية ICCAIA".

وأضاف، خلال بيان أصدرته المنظمة، إن المنظمة استجابت لهذه المطالب بتقديم هذا التقرير ومع توصيات وإرشادات الإقلاع التي ستعمل الآن على مواءمة إجراءات وتخفيف إجراءات القطاعين العام والخاص بينما نعيد العالم للطيران مرة أخرى بما يتفق تماما مع أحدث وأكثر المشورة الطبية الحصيفة والصحية للمسافرين المتاحة لها.

وأكد رئيس المجلس سالفاتوري سكياشيتانو، أن العالم بحاجة إلى الطيران الذي ساعد على ربط العالم لأكثر من 75 عاما، وهو الآن يساعدنا في إعادة ربطه ولذلك فإن التضامن بين جميع البلدان والمناطق وقطاعات الصناعة سيكون أمرا بالغ الأهمية للمضي قدما ومنظمة الطيران المدني الدولي هي المكان الذي نحقق فيه ذلك بالنسبة للطيران العالمي.

وقال الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، إن المنظمة ستواصل تطوير حزم التنفيذ لمساعدة الدول الأعضاء على استئناف العمليات والانتعاش، وأن استعادة ثقة الجمهور في السفر الجوي له فوائد واسعة النطاق، موضحة أن هذا لا يتعلق فقط بالصلاحية التشغيلية والاقتصادية لقطاع النقل الجوي ولكن بالنسبة لمجتمعات ومناطق بأكملها يتم استعادة سبل عيشها واستقرارها الاقتصاديين.

من جانبه أوضح رئيس لجنة CART السفير فيليب بيرتو، ممثل فرنسا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، أن المبادئ التوجيهية للجنة تهدف إلى إبلاغ وتقدم خرائط الطريق الخاصة بالصناعة الوطنية والإقليمية والمتعلقة بالصناعة والتي يجري تنفيذها الآن ولكن ليس لاستبدالها معهم، مشددا على أن هذه المبادئ التوجيهية ستسهل التقارب والاعتراف المتبادل والمواءمة بين التدابير ذات الصلة بكورونا في جميع أنحاء العالم وتهدف إلى دعم إعادة تشغيل واستئناف السفر الجوي العالمي بطريقة آمنة ومأمونة ومستدامة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى اتباع نهج متعدد الطبقات وخاصة القائم على المخاطر وسيتم تنفيذ الإجراءات أو إزالتها حسب الحاجة على أساس مجموعة واسعة من العوامل الطبية وغيرها من العوامل، مشيرا إلى أن البلدان والمشغلين يحتاجون إلى الاستقلالية واليقين في الوقت الذي يتخذون فيه إجراءات لجعل العالم يطير مرة أخرى، لذلك صممت إرشادات اللجنة للعمل في كل من هذه القدرات كمرجع مشترك ولتظل قابلة للتكيف يجب أن يفهم هذا على أنه نوع من "التوجيه المعيشي" الذي سيتم تحديثه باستمرار بناء على أحدث تقييمات المخاطر بينما نراقب التقدم ونعيد الاتصال بالعالم.