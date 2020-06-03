أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو الحالي، والتي تنوعت بين الفراولة والموز والبطيخ والجوافة على النحو التالي:

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.

الخوخ

بلغ سعر كيلوجرام الخوخ 8 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.

البطيخ

جاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.