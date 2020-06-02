 600 طفل يتقدمون بأوراقهم للالتحاق برياض الأطفال في كفر الشيخ

أكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تقدم نحو 600 طفل بأوراق الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال، حتى صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى متابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية والرسمية "لغات " والتي بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري، والمدارس العربي الرسمي من الأول من يونيو الجاري حتى 31 يوليو المقبل.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، من خلال الرابط الذي تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية، مطالبة أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل، مشددة على أن تدوين الإستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة وإختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

كما طالبت وكيل الوزارة ، أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مدرسة الرغبة الأولى ، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى ، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق ، ويمكن اجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت كشك، أن سن القبول برياض الاطفال بتلك المدارس من سن أربع سنوات الي ما دون السادسة بالمستوي الأول برياض الاطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر،ولا يجوز قبول الاطفال برياض الاطفال في سن الالزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد , مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق، علي الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس ، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.