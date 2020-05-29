"تعليم كفر الشيخ": إلزام العاملين والمترددين على المديرية والإدارات بارتداء الكمامات

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على ارتداء العاملين بالتربية والتعليم الكمامات عند التوجه للإدارات التعليمية والمديرية، وللمدارس، تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، ولقرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، بإرتداء الكمامات.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، أنها وجهت بإرتداءالكمامة الواقية في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة، مشيدة بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الإختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.