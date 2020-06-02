بتعليمات من المدعي العام.. الإفراج عن سائق تركي اعتدى على فتاة مغربية

في شهر فبراير الماضي، اعتدى سائق تاكسي تركي يدعي جنجيز. ك (39 عاما)، بالضرب على مواطنة مغربية تدعى شيماء هـ(24 عاما)، داخل سيارة التاكسي الخاصة به، أثناء توجهها لزيارة شقيقتها التي ولدت حديثا في مدينة إسطنبول التركية في منطقة باي أوغلو، في حين انتشر فيديو مؤخرا يوثق الواقعة.

وفقا لما تم تداوله في الصحف التركية، حدثت مشادة بين السائق والفتاه بسبب الزحام المروري فثار غضبه وقام بصفعها، فحاولت مغادرة السيارة والابتعاد عنه، خرج من السيارة لأخذ الأجرة وهي 22 ليرة وقام بإيقافها في الشارع، حاولت الدفاع عن نفسها بضربه بالحقيبة التي في يدها فقام بإلقائها أرضا وقام بخنقها، وأخذ من حقيبتها 30 ليرة عنوة وركب سيارته واختفى، ولكن رصدت كاميرا السيارة الحادث لحظة بلحظة.

بعد إخبار الفتاة قوات الشرطة التركية بمواصفات السائق ورقم سيارته ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج، تقدمت بشكوى ضده في مديرية الأمن ليتم إلقاء القبض على السائق بتهمة "الجرح متعمد" وأخذ إفادته، وقاموا بإطلاق سراحه بعد أخذ الإفادة وإنهاء الإجراءات بتعليمات من المدعي العام.