نائب يطالب بعقد امتحانات في الإملاء للقيادات بعد واقعة "القمامة"

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء اختبار إملائي لجميع من يتم تصعيدهم للمواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

ووصف زين الدين في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الواقعة الغريبة التي ارتكبها رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلي بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة والخاصة بالخطأ الإملائي الذي وقعا فيه في خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا طالبوا فيه من المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة" بالفضيحة.

وطالب بضرورة إجراء امتحانات إملائية لأي مسؤول يتم تصعيده للمواقع القيادية خاصة بعد تداول هذا الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لاقى الكثير من السخرية والانتقادات الحادة حول تدني المستوى اللغوي لدى التنفيذيين.