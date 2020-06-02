شوقي عن تحمل تبعات امتحانات الثانوية: كدة مفيش مسئول هيشتغل

أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بدائل امتحانات الثانوية العامة ليست في مصلحة الطلاب، مشددًا على أنه ليس من المنطقي محاسبة الوزارة على وسيلة انتقال الطلاب إلى لجان الامتحان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، عبر شاشة "ON": "مش بنعاند الطلاب، لكننا ننفذ الحل الأنسب، وأريد الوقوف عند كلمة تحمل تبعات الامتحانات، لأ، بنقول إن الامتحانات تعقد لمن يريد".

وأصر الإعلامي خالد أبو بكر، على أن يجعل وزير التربية والتعليم يعلن مسؤوليته، عن تبعات خوض الطلاب للامتحان، ليصر وزير التعليم على رأيه: "يعني إيه يا أفندم، كده مفيش مسؤول هيشتغل في الدولة، لو وزير التموين حد قاله أنت المسؤول لو جالي كورونا وأنا بجيب عيش، كده محدش هيشتغل".

وحول التجمعات في الثانوية العامة، قال: "ده في ماتش كرة وارد، وكافيه وارد، وسوبر ماركت وارد، والنشاط الرياضي هيرجع قبل الثانوية العامة، والكافيهات والشواطئ والفنادق، وعدد طلاب الثانوية العامة مش كبير، هم مش قاعدين مع بعض في ستاد، الـ600 ألف طالب مش قاعدين طالب".